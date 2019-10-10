Корь в Харькове: заболевших нет

За 41 неделю текущего года среди жителей области новых случаев заболевания корью не зарегистрированы.
С начала года по состоянию на 9 октября зарегистрировано 4521 больных: 3124 взрослых и 1397 детей.
По социальным группам населения распределение больных следующее:
неработающие - 30,1%,
рабочие транспорта, промпредприятий и другие - 18,6%,
работники школ, ДОУ, сельского хозяйства и пищевой промышленности - 1,9%,
учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов - 15,1%,
студенты высших учебных заведений, учащиеся техникумов и ПТУ - 10,3%,
неорганизованные дошкольники - 9,7%,
служащие - 5,0%,
медицинские работники - 4,0%,
дети, посещающие дошкольные учебные учреждения - 3,9%,
пенсионеры - 0,8%,
дети детских домов - 0,6%.
Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,6% - 3191 человек, кроме того 459 больных имеют только одну прививку, то есть также не иммунной защиты.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
Вечером возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
влажн.:
давл.:
ветер: