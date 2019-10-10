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10.10.2019  16:34   

Корь в Харькове: заболевших нет

За 41 неделю текущего года среди жителей области новых случаев заболевания корью не зарегистрированы.


//pink.rbc.ru

С начала года по состоянию на 9 октября зарегистрировано 4521 больных: 3124 взрослых и 1397 детей.

По социальным группам населения распределение больных следующее:
неработающие - 30,1%,
рабочие транспорта, промпредприятий и другие - 18,6%,
работники школ, ДОУ, сельского хозяйства и пищевой промышленности - 1,9%,
учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов - 15,1%,
студенты высших учебных заведений, учащиеся техникумов и ПТУ - 10,3%,
неорганизованные дошкольники - 9,7%,
служащие - 5,0%,
медицинские работники - 4,0%,
дети, посещающие дошкольные учебные учреждения - 3,9%,
пенсионеры - 0,8%,
дети детских домов - 0,6%.

Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,6% - 3191 человек, кроме того 459 больных имеют только одну прививку, то есть также не иммунной защиты.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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