10.10.2019 16:34

Корь в Харькове: заболевших нет

За 41 неделю текущего года среди жителей области новых случаев заболевания корью не зарегистрированы.



//pink.rbc.ru

С начала года по состоянию на 9 октября зарегистрировано 4521 больных: 3124 взрослых и 1397 детей.



По социальным группам населения распределение больных следующее:

неработающие - 30,1%,

рабочие транспорта, промпредприятий и другие - 18,6%,

работники школ, ДОУ, сельского хозяйства и пищевой промышленности - 1,9%,

учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов - 15,1%,

студенты высших учебных заведений, учащиеся техникумов и ПТУ - 10,3%,

неорганизованные дошкольники - 9,7%,

служащие - 5,0%,

медицинские работники - 4,0%,

дети, посещающие дошкольные учебные учреждения - 3,9%,

пенсионеры - 0,8%,

дети детских домов - 0,6%.



Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,6% - 3191 человек, кроме того 459 больных имеют только одну прививку, то есть также не иммунной защиты.