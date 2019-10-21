21.10.2019 15:16

Харьковчан атакуют паразиты - комментарии областного лабцентра

Рост заболеваемости корью в 2,7 раза, вирусным менингитом на четверть: более трех четвертей заболевших дети.



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За 9 месяцев 2019 с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в области зарегистрировано 81730 случаев инфекционных заболеваний против 91 663, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 12564 случая против 10 032 (рост на 25,2%).

Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составляет 3,1 против 3,4 в прошлом году.

В разрезе отдельных нозологических форм по сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости коклюшем в 2,7 раза, корью в 9,6 раза, вирусным менингитом на 25,0%, острым вирусным гепатитом В на 5,0%, эпидемическим паротитом на 5 случаев .

Произошло снижение заболеваемости сальмонеллезом на 5,8%, шигеллезом на 7,2%, гастроэнтероколит с установленным возбудителем на 24,7%, иерсиниоз на 5,9%, ротавирусным энтеритом на 61,4%, гастроэнтероколит с неустановленным возбудителем на 26,0 %, туберкулезом на 2,9%, лямблиозом на 19,5%, менингококковой инфекцией на 26,7%, болезнью Лайма на 16,8%, острым вирусным гепатитом А на 3,3%, острым вирусным гепатитом С на 2,8 %, хроническими вирусными гепатитами: В на - 7,9%, С - на 7,1%, инфекционным мононуклеозом на 3,5%, острыми респираторными вирусными инфекциями на 15,2%, гриппом 65,9%, малярией на 5 случаев, краснухой на 1 случай. Зарегистрировано 3 случая лептоспироза.

Не зарегистрированы случая брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, листериоза, столбняка, сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии, ГЛПС, орнитоза.

Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) является заболеваемость воздушно-капельные инфекции (за счет роста заболеваемости корью), удельный вес которых составляет 40,3%.

Туберкулез органов дыхания диагностирован у 691 человека, в структуре заболевших дети составляют 4,1%.

Зарегистрировано 2418 инвазированных гельминтами и простейшими. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детского населения, удельный вес которого в структуре паразитарной заболеваемости составила 82,4% (зарегистрировано 2889 случаев).

Зарегистрировано 23 случая бешенства животных против 75 в прошлом году. Пострадало от укусов бешеными животными 44 человека, обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 3299 человек, из них 681 (20,6%) предназначено антирабическое лечение.

Пораженность населения педикулезом снизилась на 35,7%, выявлено 492 случая, из которых 76,6% (377 человек) - дети до 17 лет.