Главная Новости Медицина Харьковским медикам довели обновленное время доезда бригады экстренной медпомощи на вызове
23.10.2019  16:26   

Харьковским медикам довели обновленное время доезда бригады экстренной медпомощи на вызове

МОЗ Украины разработало критерии формирования способной сети оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи


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В частности, критерии разработали в рамках инициативы Кабмина по формированию единого плана развития способных сетей предоставления социальных услуг по всей территории страны.

Согласно критериям, расстояние между харьковчанином- пациентом и семейным врачом не должно превышать 7 км, доступность больницы интенсивного лечения - не более 60 минут.

Время проезда бригады экстренной медицинской помощи в Харькове - 10 минут, за пределами города - 20 минут.

Способная сеть оказания медпомощи - это организационно интегрированная совокупность поставщиков медицинских услуг (не обязательно государственных), способных обеспечивать предоставление качественной, комплексной, непрерывной и ориентированной на пациента медицинской помощи в соответствии с социально-демографическими характеристиками населения, особенностями его расселения на соответствующей территории планирования.

 Эти и многие другие критерии МЗ Украины определило, чтобы развитие способной сети учреждений здравоохранения в рамках создания госпитальных округов обеспечила: 

  • гарантированный своевременный доступ населению к услугам медицинской помощи надлежащего качества;
  • эффективное использование бюджетных средств, направляемых на обеспечение медицинской помощи;
  • создание условий для подготовки учреждений здравоохранения, оказывающих первичную, вторичную (специализированную) и экстренную медицинскую помощь, к функционированию в условиях управленческой и финансовой автономии медицинских учреждений в рамках договоров с Национальной службой здоровья Украины. 

Способна сеть учреждений здравоохранения - необходимое условие для выполнения задания Министерства здравоохранения Украины по обеспечению доступности качественной медицинской помощи исключительно на принципах доказательной медицины.

Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  скорая, вызов, медик, харьков, минздрав, норматив
 
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