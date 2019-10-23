Харьковским медикам довели обновленное время доезда бригады экстренной медпомощи на вызове

МОЗ Украины разработало критерии формирования способной сети оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи
В частности, критерии разработали в рамках инициативы Кабмина по формированию единого плана развития способных сетей предоставления социальных услуг по всей территории страны.
Согласно критериям, расстояние между харьковчанином- пациентом и семейным врачом не должно превышать 7 км, доступность больницы интенсивного лечения - не более 60 минут.
Время проезда бригады экстренной медицинской помощи в Харькове - 10 минут, за пределами города - 20 минут.
Способная сеть оказания медпомощи - это организационно интегрированная совокупность поставщиков медицинских услуг (не обязательно государственных), способных обеспечивать предоставление качественной, комплексной, непрерывной и ориентированной на пациента медицинской помощи в соответствии с социально-демографическими характеристиками населения, особенностями его расселения на соответствующей территории планирования.
Эти и многие другие критерии МЗ Украины определило, чтобы развитие способной сети учреждений здравоохранения в рамках создания госпитальных округов обеспечила:
Способна сеть учреждений здравоохранения - необходимое условие для выполнения задания Министерства здравоохранения Украины по обеспечению доступности качественной медицинской помощи исключительно на принципах доказательной медицины.
Пытаясь пролить свет на какой-то вопрос, умейте читать между строк, а также внимательно следите за жестами своих собеседников. Эта среда, скорее всего, доставит некоторые беспокойства во всём, что связано с финансами или здоровьем. Если есть такая возможность, работайте не спеша и избегайте больших информационных потоков.
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