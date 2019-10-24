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24.10.2019  13:49   

Острожно! Французский сыр с токсином кишечной палочки

Введен запрет на продажу сыра Бетмаль.


//fromages-france.com
Как сообщает Госпродпотребслужба, согласно информационного сообщения системы RASFF (Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах и ​​кормах)  № 2019.3467, обнаружен токсин продуцируемого кишечной палочкой в сыре Бетмаль.
 
Эта продукция изготовляется из сырого молока во Франции, экспортируемого из Франции (производитель Le Moulis) в страны-члены ЕС, и в том числе, в Украину.
 
"Информируем операторов рынка Харьковской области, осуществляющих оборот вышеупомянутого продукта, о необходимости изъятия из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно проинформировать, - дало распоряжение Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области, что предусмотрено частью 3 статьи 20 Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качества пищевых продуктов ».
Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  кишечная палочка, запрет продажи, харьков
 
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