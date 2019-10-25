Сезон гриппа в Харькове: названы самые распространенные виды

Зимой 2019-2020 харьковчан будет атаковать вирус гриппа четырех видов, сообщает Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского.
С начала эпидемического сезона в области гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 13 138 человек, из них дети до 17 лет - 8 206 человек.
По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на 42 неделе (14.10.2019 - 20.10.2019) заболело 4028 человек, из них 2436 (60,5%) - дети в возрасте до 17 лет. Из числа заболевших детей удельный вес организованных составляет 80,2%, из них 61,7% - дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 28,6% - дошкольные учебные заведения.
Показатель заболеваемости составляет 150,39 на 100 тыс. Населения, что ниже показателя эпидемического порога на 64,4%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий
Самый высокий показатель по области зарегистрировано в Красноградском районе - 563, 29 на 100 тыс. Населения, самый низкий - в Золочевском районе - 27,18 на 100 тыс. Населения.
Госпитализированы 112 человек, из них 93 (83,3%) ребенка.
По данным вирусологического мониторинга при обследовании 165 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены в 66 человек (40,0%), из них в 56,0% обнаружен вирус парагриппа, в 36,4% - РС - вирус и в 7 , 6% - аденовирус. Вирусы гриппа не выделялись.
По состоянию на 21.10.2019 привито против гриппа 1205 человек.
25 октября 2019 года никто не застрахован от мелочей, которые, появляясь из ниоткуда, будут доставлять определённые беспокойства. Возможно, сломается незаменимый домашний прибор или подведёт человек, на которого всецело рассчитывали при реализации каких-то проектов. Ближе к вечеру неприятности завершатся. Следует позаботиться о чистоте в личном пространстве и о своём эмоциональном здоровье.
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25 октября в Украине и мире отмечают несколько праздников. Также в этот день произошло несколько знаковых событий. В 2001 году в этот день выпущена система Microsoft Windows XP.
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