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25.10.2019  11:35   

Сезон гриппа в Харькове: названы самые распространенные виды

Зимой 2019-2020 харьковчан будет атаковать вирус гриппа четырех видов, сообщает Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского.


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В частности, будут распространяться такие штаммы гриппа: новый H3N2 - А-Канзас и, возможно, Н1N1 - А-Брисбен, а также два вируса гриппа В, которые принято считать менее опасными и более редкими.
 
Информацию о том, что в этом году в Украине может наблюдаться четыре штамма гриппа, подтверждают и в Минздраве.

С начала эпидемического сезона в области гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 13 138 человек, из них дети до 17 лет - 8 206 человек.

По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на 42 неделе (14.10.2019 - 20.10.2019) заболело 4028 человек, из них 2436 (60,5%) - дети в возрасте до 17 лет. Из числа заболевших детей удельный вес организованных составляет 80,2%, из них 61,7% - дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 28,6% - дошкольные учебные заведения.

Показатель заболеваемости составляет 150,39 на 100 тыс. Населения, что ниже показателя эпидемического порога на 64,4%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий

Самый высокий показатель по области зарегистрировано в Красноградском районе - 563, 29 на 100 тыс. Населения, самый низкий - в Золочевском районе - 27,18 на 100 тыс. Населения.

Госпитализированы 112 человек, из них 93 (83,3%) ребенка.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 165 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены в 66 человек (40,0%), из них в 56,0% обнаружен вирус парагриппа, в 36,4% - РС - вирус и в 7 , 6% - аденовирус. Вирусы гриппа не выделялись.

По состоянию на 21.10.2019 привито против гриппа 1205 человек.

 
Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  харьков, грипп, штамм, эпидемия, порог
 
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