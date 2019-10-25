25.10.2019 11:35

Сезон гриппа в Харькове: названы самые распространенные виды

Зимой 2019-2020 харьковчан будет атаковать вирус гриппа четырех видов, сообщает Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского.



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В частности, будут распространяться такие штаммы гриппа: новый H3N2 - А-Канзас и, возможно, Н1N1 - А-Брисбен, а также два вируса гриппа В, которые принято считать менее опасными и более редкими.

Информацию о том, что в этом году в Украине может наблюдаться четыре штамма гриппа, подтверждают и в Минздраве.