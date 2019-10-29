Харьковщина замкнула печальную тройку лидеров по заболеваемости корью

По данным областного лабцентра лидером остались Львовщина и город Киев.
С 17 по 24 октября 2019 в Украине корью заболели 45 человек: 18 взрослых и 27 детей.
В течение недели больше новых случаев кори зарегистрировано в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях.
На Харьковщине каждый третий переболевший - ребенок.
По данныи областного лабцентра (с нарастающим итогом) на 17 октября в регионе заболело 4 521 человек из которых 3 124 взрослых и 1397 детей.
Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья проводят мероприятия иммунизации населения.
Корь - чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время чихания, кашля или разговоры больного. Вирус кори способен жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинула помещение.
Заболевания корью может иметь тяжелое течение и привести к серьезным осложнениям: пневмонии, ушной инфекции, воспаления мозга (энцефалита) и т.д., а также к инвалидности и смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.
29 октября 2019 года не самый подходящий момент для любого рода геройств и для борьбы за справедливость. Есть риск существенно пострадать в ходе подобных «баталий» или лишиться того, что строили долгие годы. Вполне уместна здоровая эгоистичность.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.
Какие праздники отмечают в этот день, основные приметы и народные поверья, что можно и что нельзя делать.
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