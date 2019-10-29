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29.10.2019  09:25   

Харьковщина замкнула печальную тройку лидеров по заболеваемости корью

По данным областного лабцентра лидером остались Львовщина и город Киев.


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С 17 по 24 октября 2019 в Украине корью заболели 45 человек: 18 взрослых и 27 детей.

В течение недели больше новых случаев кори зарегистрировано в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях.

На Харьковщине каждый третий переболевший - ребенок.

По данныи областного лабцентра (с нарастающим итогом) на 17 октября в регионе заболело 4 521 человек из которых 3 124 взрослых и 1397 детей.

Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья проводят мероприятия иммунизации населения.

Корь  - чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время чихания, кашля или разговоры больного. Вирус кори способен жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинула помещение.

Заболевания корью может иметь тяжелое течение и привести к серьезным осложнениям: пневмонии, ушной инфекции, воспаления мозга (энцефалита) и т.д., а также к инвалидности и смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.

 

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  корь, заболевание, харьков, лабцентр, контроль
 
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