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29.10.2019  11:35   

Простуда за неделю скосила без малого три тысячи детей, сотни госпитализированы - комментарии медиков

В период с 21 по 27 октября в Харьковской области заболело 4832 человека, из них 2948 - дети до 17 лет, но говорить об эпидемии пока рано.


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По сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших возросло на 20,0%. 

Как передает Харьковский лабораторный центр, речь идет как о взрослых, так и детях. Показатель заболеваемости составляет 180,41 на 100 тыс. Населения. Вместе с этим это ниже показателя эпидемического порога на 57,3%. Уровень заболеваемости считается низким.

Самый высокий показатель в Харьковской области зарегистрировали в Нововодолажском районе - 482,21 на 100 тыс. населения, наиболее низкий - в Кегичевском - 23,95 на 100 тыс. Населения.

В больницу из-за гриппа и ОРВИ попали 142 человека, из них 103 - это дети. При обследовании 227 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 94 человек, из них у 55,3% нашли вирус парагриппа, у 38,3% РС-вирус и у 6,4% - аденовирус. Вирусы гриппа не обнаружили.

Прививки против гриппа прошли 2751 человек, из них 35,0% - это лица из групп риска.

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  грипп, заболевание, харьков, мониторинг, лабцентр
 
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