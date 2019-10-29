Простуда за неделю скосила без малого три тысячи детей, сотни госпитализированы - комментарии медиков

В период с 21 по 27 октября в Харьковской области заболело 4832 человека, из них 2948 - дети до 17 лет, но говорить об эпидемии пока рано.
По сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших возросло на 20,0%.
Как передает Харьковский лабораторный центр, речь идет как о взрослых, так и детях. Показатель заболеваемости составляет 180,41 на 100 тыс. Населения. Вместе с этим это ниже показателя эпидемического порога на 57,3%. Уровень заболеваемости считается низким.
Самый высокий показатель в Харьковской области зарегистрировали в Нововодолажском районе - 482,21 на 100 тыс. населения, наиболее низкий - в Кегичевском - 23,95 на 100 тыс. Населения.
В больницу из-за гриппа и ОРВИ попали 142 человека, из них 103 - это дети. При обследовании 227 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 94 человек, из них у 55,3% нашли вирус парагриппа, у 38,3% РС-вирус и у 6,4% - аденовирус. Вирусы гриппа не обнаружили.
Прививки против гриппа прошли 2751 человек, из них 35,0% - это лица из групп риска.
29 октября 2019 года не самый подходящий момент для любого рода геройств и для борьбы за справедливость. Есть риск существенно пострадать в ходе подобных «баталий» или лишиться того, что строили долгие годы. Вполне уместна здоровая эгоистичность.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.
Какие праздники отмечают в этот день, основные приметы и народные поверья, что можно и что нельзя делать.
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давл.:
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