30.10.2019 17:31

В Харькове планируют открыть представительство «Глобаль 2000» (ФОТО)

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан сегодня, 30 октября, провела встречу с менеджером австрийской экологической организации «Глобаль 2000» Юлией Друмель.



//city.kharkov.ua

Они обсудили вопросы помощи больницам и школам Харькова. В частности, Юлия Друмель рассказала о своем визите в городскую детскую клиническую больницу №16. По ее словам, в следующем году 12 детей с онкогематологическими заболеваниями снова отправятся в Австрию на реабилитацию.

«Мы с радостью ждем харьковских детей. Уже в ноябре наша организация отправит гуманитарный груз из Вены в Харьков. В нем будут новые системы очистки воды, которые установят в школах и больницах города. Кроме того, мы передадим вещи, одежду, медицинские принадлежности, мебель для социальных центров, школ, больниц», - рассказала в ходе встречи Юлия Друмель.

В свою очередь Светлана Горбунова-Рубан попросила гостью посетить детский хоспис в Харькове. Стороны договорились, что если у учреждения возникнет потребность в чем-либо, то иностранные партнеры откликнутся и окажут необходимую помощь.

«С «Глобаль 2000» мы работаем 23 года, из которых 20 лет мы отправляем из Харькова в Австрию детей с онкогематологическими заболеваниями. Они там проходят реабилитационный курс оздоровления. Дети летят в Европу в сопровождении квалифицированного врача, который знает немецкий язык, знает состояние этих детей. Просим наших австрийских партнеров продолжать этот проект. Ведь он приносит хорошие результаты - наши малыши выздоравливают», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Также стороны обсудили открытие в Харькове официального представительства организации «Глобаль 2000». По их словам, такие шаги помогут повысить организационный уровень работы австрийских партнеров. Для этого в ближайшее время будут рассмотрены все юридические аспекты сотрудничества.