30.10.2019 18:49

В Харькове низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Уровень заболеваемости вирусом гриппа в Харькове - низкий, но в городе принимают меры для профилактики инфекционных заболеваний.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 30 октября, на заседании исполнительного комитета городского совета сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

По его словам, с 30 сентября восстановлен еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ. По информации Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, случаев заболевания вирусом гриппа среди жителей Харькова не зарегистрировано. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Отметим, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в эпидсезоне 2019-2020 года на территории Европы вероятны следующие вирусы гриппа: вирус А «Брисбане», вирус А «Канзас», вирус В «Колорадо» и вирус В «Пхукет».

«По прогнозам, ожидаются две волны подъема заболеваемости - в декабре и в конце января - начале февраля. В аптечной сети города Харькова есть рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения вакцины против гриппа - «Ваксигрипп» производства Франции и «ДжиСи Флю» производства Кореи», - сообщил Юрий Сороколат.

Он также отметил, что ежегодно в Харькове регистрируется более 40 тыс. случаев различных инфекционных заболеваний, на текущий период впервые зарегистрировано уже 30 тыс. случаев.

Харьковчан призывают прививаться для профилактики инфекционных заболеваний. Лечебные учреждения города обеспечены необходимыми вакцинами производства Индии, Южной Кореи, Франции, Бельгии, Болгарии и США. В течение девяти месяцев прививки против полиомиелита сделали 55% детей (согласно годовому плану); против коклюша, дифтерии и столбняка - 46%; гемофильной инфекции - 54%; против кори, паротита и краснухи - 78%; гепатита В - 54%.

По словам Юрия Сороколата, с целью своевременного выявления инфекционных заболеваний перед началом 2019-2020 учебного года профилактические осмотры прошли более 120 тыс. детей и 77 тыс. студентов. В детских поликлиниках и женских консультациях работают «Школы иммунизации» и «Школы здорового питания».

Кроме того, для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты Харьковского городского центра здоровья и коммунальных некоммерческих предприятий городского совета проводят лекции, выпускают санитарные бюллетени, организовывают программы на телеканалах, выступления на радио и публикации в СМИ. Для предупреждения инфекционной заболеваемости предусмотрены средства на приобретение препаратов: туберкулина - 1,2 млн грн; антибактериальных препаратов - 4,6 млн грн; антирабической вакцины и антирабического иммуноглобулина - около 270 тыс. грн.

Кроме того, за девять месяцев 2019 года закуплено медицинской аппаратуры и оборудования на сумму более 31 млн грн, в том числе лабораторное и стерилизационное оборудование для лечебно-профилактических учреждений, а также производственное оборудование для КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания». Также с целью предупреждения и профилактики внутрибольничных инфекций в лечебных учреждениях города выполнили капитальный ремонт на сумму около 55 млн грн.