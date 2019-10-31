31.10.2019 12:53

Корь отступает? За месяц в Харькове - только один случай заболевания

За последние три недели случаев заболевания корью в Харькове не обнаружено.



//city.kharkov.ua

Об этом на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

По его словам, в течение девяти месяцев 2019 года корью заболели 2 тыс. 970 человек, среди них - 763 ребенка. С целью предупреждения заболеваемости проводится проверка напряжения иммунитета к вирусу кори среди взрослых и дальнейшая их вакцинация. С профилактической целью вакцинировано 29 тыс. 356 детей и 7 тыс. 857 взрослых. В начале октября зарегистрирован только один случай кори, за последние три недели случаев кори не зафиксировано.

По состоянию на 30 октября в Харькове осталось 893 дозы для проведения иммунопрофилактики против кори для взрослых и 6 тыс. 396 доз для детей. Как отметил Юрий Сороколат, этого недостаточно в случае усложнения эпидемической ситуации. Поэтому, по настоянию городского власти, на следующей неделе область должна передать Харькову еще 1,5 тыс. доз вакцины.

Также за 9 месяцев в городе выявлено 308 случаев заболевания туберкулезом органов дыхания, из них положительные – у 181 человека, что на 3,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для своевременного выявления заболевания проводится флюорографическое обследование населения. Так, за прошедший период флюорографию прошли 502 тыс. чел., что составляет 80,1% от плановых показателей, из них 24,5 тыс. подростков (95,4%). Вакцинацию против туберкулеза в роддомах сделали 5,4 тыс. новорожденных, что составляет 82%. По состоянию на 1 октября остается низким показатель охвата детей туберкулинодиагностикой (35,5%), что связано с перебоями поставок туберкулина от производителя.