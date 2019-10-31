31.10.2019 13:13

Дифтерия: харьковчанам рекомендуют сделать прививки от этой болезни

В Украине наблюдается рост заболеваемости дифтерией.



//city.kharkov.ua

Как сообщил на заседании исполкома горсовета директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, дифтерия - одно из самых небезопасных заболеваний.

По его словам, единственный метод защиты от него - профилактические прививки.

«Дифтерия - самое небезопасное заболевание. Смертность от тяжелых случаев дифтерии составляет до 50% и более, поэтому необходимо вовремя провести все прививки. Вакцины в Харькове достаточно. Мы провели в лабораторном центре эксперименты по напряженности иммунитета среди населения. У 50% - нулевая напряженность, у остальных - сомнительная или сохраняется высокой. Взрослому человеку необходимо вакцинироваться от дифтерии через каждые 10 лет: в 16 лет, потом в 26 лет и т.д. Вакцина есть в лечебных учреждениях по месту жительства», - сообщил Юрий Сороколат.

По его словам, для проведения профилактических прививок среди взрослых и детей на случай ухудшения эпидситуации вакцины достаточно, и она еще будет поступать. Всего в городе насчитывается 88 тыс. 672 дозы вакцины для взрослых и 12 тыс. 243 дозы для детей.