Главная Новости Медицина Дифтерия: харьковчанам рекомендуют сделать прививки от этой болезни
31.10.2019  13:13   

Дифтерия: харьковчанам рекомендуют сделать прививки от этой болезни

В Украине наблюдается рост заболеваемости дифтерией.


//city.kharkov.ua
Как сообщил на заседании исполкома горсовета директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат,  дифтерия - одно из самых небезопасных заболеваний.
 
По его словам, единственный метод защиты от него - профилактические прививки.
 
«Дифтерия - самое небезопасное заболевание. Смертность от тяжелых случаев дифтерии составляет до 50% и более, поэтому необходимо вовремя провести все прививки. Вакцины в Харькове достаточно. Мы провели в лабораторном центре эксперименты по напряженности иммунитета среди населения. У 50% - нулевая напряженность, у остальных - сомнительная или сохраняется высокой. Взрослому человеку необходимо вакцинироваться от дифтерии через каждые 10 лет: в 16 лет, потом в 26 лет и т.д. Вакцина есть в лечебных учреждениях по месту жительства», - сообщил Юрий Сороколат.
 
По его словам, для проведения профилактических прививок среди взрослых и детей на случай ухудшения эпидситуации вакцины достаточно, и она еще будет поступать. Всего в городе насчитывается 88 тыс. 672 дозы вакцины для взрослых и 12 тыс. 243 дозы для детей.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  дифтерия, прививки, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.07 Медицина В Украине стартовала кампания «Вакцинированы – значит защищены»
 
 

Видео

Владимир Зеленский призвал инвесторов не "проспать" Украину
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 