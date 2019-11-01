01.11.2019 10:25

В пригороде Харькова обнаружили бешеное животное - объявлен карантин

Об происшествии сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



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По данным центра, 29 октября в поселке Бабаи Харьковского района был зарегистрирован случай бешенства у лисы. Диагноз подтвержден лабораторно.

На территории поселка Бабаи и в прилегающих лесных и полевых массивах введен карантин и введены меры по ликвидации бешенства.