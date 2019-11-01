Главная Новости Медицина В пригороде Харькова обнаружили бешеное животное - объявлен карантин
01.11.2019  10:25   

В пригороде Харькова обнаружили бешеное животное - объявлен карантин

Об происшествии сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.


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По данным центра, 29 октября в поселке Бабаи Харьковского района был зарегистрирован случай бешенства у лисы. Диагноз подтвержден лабораторно.

На территории поселка Бабаи и в прилегающих лесных и полевых массивах введен карантин и введены меры по ликвидации бешенства.

Источник:   Депо
 Тэги:  бешенство, карантин, харьков, лаборатория
 
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