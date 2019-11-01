Вспышка вирусного гепатита: заболевших стало больше

По состоянию на 31 октяьря в пгт. Константиновка Краснокутского района зарегистрировано 11 больных острым вирусным гепатитом А, из них 7 среди детей.
Все заболевшие были госпитализированы в инфекционные стационары и получают соответствующее лечение, состояние их удовлетворительное.
По состоянию на 31 октября одна больная выписана из стационара в удовлетворительном состоянии, остальные продолжают лечение.
При эпидемиологическом расследовании установлено, что 10 из 11-ти больных находятся в родственных отношениях и общались в домашних условиях.
Все заболевшие проживают в частных домах и принимают питьевую воду из разных источников водоснабжения, отрицают участие в семейном празднике или другом совместном мероприятии.
Учитывая пути передачи вирусного гепатита А (пищевой, водный, контактно - бытовой) специалистами Краснокутского филиала нашего учреждения проведены лабораторные исследования проб питьевой воды из различных источников водоснабжения в поселке. По результатам проведенных лабораторных исследований проб питьевой воды антигена вируса гепатита А не обнаружено.
Комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение дальнейшего распространения, установление источника инфекции и ликвидации очагов продолжается.
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