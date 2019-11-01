01.11.2019 11:43

Вспышка вирусного гепатита: заболевших стало больше

По состоянию на 31 октяьря в пгт. Константиновка Краснокутского района зарегистрировано 11 больных острым вирусным гепатитом А, из них 7 среди детей.



// zoon.ru

Все заболевшие были госпитализированы в инфекционные стационары и получают соответствующее лечение, состояние их удовлетворительное.

По состоянию на 31 октября одна больная выписана из стационара в удовлетворительном состоянии, остальные продолжают лечение.



При эпидемиологическом расследовании установлено, что 10 из 11-ти больных находятся в родственных отношениях и общались в домашних условиях.



Все заболевшие проживают в частных домах и принимают питьевую воду из разных источников водоснабжения, отрицают участие в семейном празднике или другом совместном мероприятии.



Учитывая пути передачи вирусного гепатита А (пищевой, водный, контактно - бытовой) специалистами Краснокутского филиала нашего учреждения проведены лабораторные исследования проб питьевой воды из различных источников водоснабжения в поселке. По результатам проведенных лабораторных исследований проб питьевой воды антигена вируса гепатита А не обнаружено.



Комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение дальнейшего распространения, установление источника инфекции и ликвидации очагов продолжается.