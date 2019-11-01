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01.11.2019  17:32   

В Харькове зафиксирован первый случай дифтерии

Об происшествии сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Наталия Куфтерина.


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По ее словам, харьковчанка обратилась в больницу скорой и неотложной помощи с жалобой на боль в горле, повышение температуры тела до 39 градусов. Ее направили в инфекционную больницу, где был поставлен диагноз – локализованная форма дифтерии миндалин.  Состояние пациентки - удовлетворительное.

Как отметил главный врач областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов, 29-летняя женщина попала в инфекционную больнице 28 октября с диагнозом ангина, проведенные анализы показали в ее организме наличие дифтерийной палочки.

"Диагноз поставили 31 октября. Дифтерия, но нетоксигенный штамм, и таким пациентам не надо вводить сыворотку. Нетоксигенный штамм не производит токсины и не провоцирует тяжелые формы дифтерии. Женщина будет получать антибактериальную терапию в течение 7 - 10 дней. Затем ей проведут два повторных анализа, и если все хорошо, отпустим домой", - объяснил главный врач областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов.

Обследование показало, что у женщины снижен иммунитет к дифтерии.

Источник:   sq
 Тэги:  дифтерия, харьков, медики, прививка
 
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