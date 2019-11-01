Эксперты проверили уровень радиации в Харькове

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Гороскоп по знакам зодиака на 1 ноября 2019 Пятница, 1 ноября, — день, когда стоит обращать внимание на всевозможные приметы и на сны.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 1 ноября В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.