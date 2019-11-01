Эксперты проверили уровень радиации в Харькове

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 1 ноября уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,11–0,15 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Пятница, 1 ноября, — день, когда стоит обращать внимание на всевозможные приметы и на сны.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
1 ноября - День создателей (писателей) Author's Day и День веганов и День всех святых (All Saints" Day)
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