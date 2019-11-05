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05.11.2019  13:20   

На Харьковщине – два подтвержденных случая дифтерии впервые за 7 лет

Харьковчан зовут прививаться против дифтерии.


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В Украине сложилась неблагоприятная ситуация с заболеваемостью дифтерией. Об этом сообщила журналистам заместитель директора Департамента здравоохранения ХОГА Наталья Куфтерина.

«В течение 7 лет в Харьковской области не было ни одного случая заболеваемости дифтерией. Сейчас зарегистрировано два случая: первый был в конце октября, второй – вчера, и этот случай еще не подтвержден лабораторно», – отметила Наталья Куфтерина.

По словам Куфтериной, Харьковская область обеспечена вакцинами против дифтерии полностью.

«Мы призываем население области сделать вакцинацию. Вакцинация проводится как детям, так и взрослым», – сказала Наталья Куфтерина.

Рекомендованный календарь вакцинации для детей – 2, 4, 6, 18 месяцев и 6 лет. Далее нужно делать ревакцинацию каждые 10 лет в течение всей жизни.

 

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  дифтерия, медицина, харьков, обращение
 
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