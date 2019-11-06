06.11.2019 12:51

Мест для оздоровление детей становится усе меньше, а желающих отдохнуть - больше

В Харькове подвели итоги сезона летнего оздоровления детей.



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Летом 2019 в Харьковской области работало 732 детских учреждения оздоровления и отдыха, на 4 учреждения меньше по сравнению с предыдущим годом.

Количество мест уменьшилось на 724 ед и составила 4 849 ед.

Вместе с тем, количество детей, отдохнувших и оздоровились в детских, увеличилась с 97,1 тыс.ч. в 2018 до 97,6 тыс.ч-к в 2019 году.

Среди районов Харьковской области наибольшее количество детских учреждений оздоровления и отдыха насчитывалось в:

Харьковском (59 ед),

Балаклейском (36 шт)

Волчанском (28 ед) районах.

Больше всего детей оздоровлено в учреждениях: