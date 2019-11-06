Мест для оздоровление детей становится усе меньше, а желающих отдохнуть - больше

В Харькове подвели итоги сезона летнего оздоровления детей.
Летом 2019 в Харьковской области работало 732 детских учреждения оздоровления и отдыха, на 4 учреждения меньше по сравнению с предыдущим годом.
Количество мест уменьшилось на 724 ед и составила 4 849 ед.
Вместе с тем, количество детей, отдохнувших и оздоровились в детских, увеличилась с 97,1 тыс.ч. в 2018 до 97,6 тыс.ч-к в 2019 году.
Среди районов Харьковской области наибольшее количество детских учреждений оздоровления и отдыха насчитывалось в:
Больше всего детей оздоровлено в учреждениях:
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: