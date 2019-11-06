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06.11.2019  12:51   

Мест для оздоровление детей становится усе меньше, а желающих отдохнуть - больше

В Харькове подвели итоги сезона летнего оздоровления детей.


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Летом 2019 в Харьковской области работало 732 детских учреждения оздоровления и отдыха, на 4 учреждения меньше по сравнению с предыдущим годом.

Количество мест уменьшилось на 724 ед и составила 4 849 ед.

Вместе с тем, количество детей, отдохнувших и оздоровились в детских, увеличилась с 97,1 тыс.ч.  в 2018 до 97,6 тыс.ч-к в 2019 году.

Среди районов Харьковской области наибольшее количество детских учреждений оздоровления и отдыха насчитывалось в:

  • Харьковском (59 ед),
  • Балаклейском (36 шт) 
  • Волчанском (28 ед) районах.

Больше всего детей оздоровлено в учреждениях:

  • Харьковского (7 823 ребенка),
  • Дергачевского (5 713 детей) и
  • Змиевского (4 156 детей) районах области.
Источник:   ГУ статистики Харьковской области
 Тэги:  отдых, дети, харьков, оздоровление, итоги, сезон
 
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