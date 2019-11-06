06.11.2019 17:05

За сутки в больницу скорой и неотложной помощи обращаются 180 пациентов

85% пациентов неотложки – жители Харькова.



// city.kharkov.ua

В среднем за сутки в приемное отделение Городской клинической больницы скорой и неотложной помощи им. А. И. Мещанинова обращаются 180 новых пациентов, сообщили на выездном заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Харьковского городского совета, которое состоялось в этом лучебном учреждении.

Для членов комиссии провели экскурсию по больнице – Центру челюстно-лицевой хирургии, клинико-диагностической лаборатории, хирургическому отделению, отделению политравмы и т.д. Депутатам показали отремонтированные палаты и операционные, новое оборудование.



Как сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова, ежегодно в стационар обращается около 60 тыс. больных и пострадавших, в том числе более 5 тыс. детей. Каждый год в больнице проводится более 20 тыс. операций.



По статистике, среди тех, кто обращается в больницу, 85% - жители Харькова, 12% - Харьковской области, 3% - других областей Украины, 1% - иностранные граждане.



«Большое внимание уделяется материально-техническому обеспечению больницы. В 2016-2018 годах был проведен капитальный ремонт зданий, помещений и инженерных сетей на 26 млн грн, закуплено современное медицинское лечебно-диагностическое оборудование на 43,6 млн грн. Сейчас проводится капремонт помещений в неврологическом отделении, чтобы разместить там реанимационный блок. В этом году на приобретение дефибрилляторов, мониторов, аппарата искусственной вентиляции легких, ангиографа было выделено 27,2 млн грн. Ожидаем поставку этого оборудования в декабре, и, таким образом, больница будет обеспечена современным ангиографическим комплексом для проведения операций сердечно-сосудистой патологии», - рассказала Татьяна Бакалова.



Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан отметила, что больница скорой и неотложной помощи является одной из лучших в регионе.



«Мы стараемся улучшать материально-техническую базу учреждения, повышать уровень обслуживания пациентов, социального обеспечения персонала больницы. Да, проблемы есть, но мы ими системно занимаемся», - подчеркнула вице-мэр.



Во время общения с врачами также обсуждался вопрос взаимодействия с полицией, которая очень медленно и неохотно реагирует на вызовы с «тревожной кнопки», когда есть необходимость успокоить пациентов с неадекватным поведением. По словам Светланы Горбуновой-Рубан, эту проблему постараются решить.



Справка. Харьковская больница скорой и неотложной помощи основана в 1977 году. В настоящее время представляет собой многопрофильный стационар на 960 коек, который обеспечивает граждан круглосуточной экстренной и специализированной медицинской помощью.



Больница является университетской клиникой, базой 13 кафедр Харьковского национального медицинского университета и Харьковской медицинской академии последипломного образования.