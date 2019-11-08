В Харькове обсудят современные методы лечения кожных заболеваний

Научно-практическая конференция «Достижения и перспективы в современной дерматовенерологии: европейский и украинский опыт, взаимодействие науки и практики» состоится 21-22 ноября в Харькове.
В мероприятии примут участие около 400 врачей-дерматовенерологов и смежных специалистов (семейные врачи, косметологи, акушеры-гинекологи, урологи) из разных регионов Украины, а также представители дерматологического сообщества Грузии.
В ходе форума медики обсудят современные методы диагностики, лечения хронических дерматозов и внедрение передовых технологий, развитие косметологии в Украине, состояние диагностики и лечения заболеваний, передающихся половым путем, и пр. Отдельной темой участники форума рассмотрят научные достижение в области дерматологии молодых ученых.
Начало мероприятия – в 9:30.
Место проведения: 21 ноября – конференц-зал ОСК «Металлист» (ул. Плехановская, 65); 22 ноября – конференц-зал ГУ «Институт дерматологии и венерологии АМН Украины» (ул. Чернышевская, 7/9).
Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».
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