Главная Новости Медицина В Харькове обсудят современные методы лечения кожных заболеваний
08.11.2019  11:41   

В Харькове обсудят современные методы лечения кожных заболеваний

Научно-практическая конференция «Достижения и перспективы в современной дерматовенерологии: европейский и украинский опыт, взаимодействие науки и практики» состоится 21-22 ноября в Харькове.


// city.kharkov.ua

В мероприятии примут участие около 400 врачей-дерматовенерологов и смежных специалистов (семейные врачи, косметологи, акушеры-гинекологи, урологи) из разных регионов Украины, а также представители дерматологического сообщества Грузии.

В ходе форума медики обсудят современные методы диагностики, лечения хронических дерматозов и внедрение передовых технологий, развитие косметологии в Украине, состояние диагностики и лечения заболеваний, передающихся половым путем, и пр. Отдельной темой участники форума рассмотрят научные достижение в области дерматологии молодых ученых.

Начало мероприятия – в 9:30.

Место проведения: 21 ноября – конференц-зал ОСК «Металлист» (ул. Плехановская, 65); 22 ноября – конференц-зал ГУ «Институт дерматологии и венерологии АМН Украины» (ул. Чернышевская, 7/9).

Источник:   ХГС
 Тэги:  медицина, кожа, харьков, лечение, конференция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.11 Медицина Бюджет Министерства здравоохранения на 2020 год: главные приоритеты ведомства 06.11 Медицина За сутки в больницу скорой и неотложной помощи обращаются 180 пациентов 05.11 Медицина На Харьковщине – два подтвержденных случая дифтерии впервые за 7 лет
 
 

Видео

Какие риски несет судебная реформа в Украине?
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 