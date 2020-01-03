Заболевших корью пересчитали в Харькове

В течение последних 5-ти недель текущего года среди жителей области новых случаев кори не зарегистрировано.
Тем не менее медики напоминают: основным средством профилактики кори является вакцинация, которая обеспечивает защиту от болезни. Учреждения здравоохранения области обеспечены в достаточном количестве эффективными вакцинами против кори. Проведение прививок будет способствовать дальнейшей стабилизации эпидемической ситуации в регионе.
С начала года по состоянию на 6 ноября в городе и области зарегистрировали 4521 больного: 3124 взрослых и 1397 детей
Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,6% - 3191 человек. Кроме того у 459 заболевших была только одна прививку, то есть также было не иммунной защиты.
Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».
влажн.:
давл.:
ветер: