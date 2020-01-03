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03.01.2020  16:02   

Заболевших корью пересчитали в Харькове

В течение последних 5-ти недель текущего года среди жителей области новых случаев кори не зарегистрировано.


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Тем не менее медики напоминают: основным средством профилактики кори является вакцинация, которая обеспечивает защиту от болезни. Учреждения здравоохранения области обеспечены в достаточном количестве эффективными вакцинами против кори. Проведение прививок будет способствовать дальнейшей стабилизации эпидемической ситуации в регионе.

С начала года по состоянию на 6 ноября в городе и области зарегистрировали 4521 больного: 3124 взрослых и 1397 детей

Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,6% - 3191 человек. Кроме того у 459 заболевших была только одна прививку, то есть также было не иммунной защиты.
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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