13.11.2019 09:11

Сезон ОРВИ и гриппа стартовал в Харькове: статистика заболевших и советы медиков

В период с 4 по 10 ноября гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области заболело 4467 человек, в том числе 2568 детей.



// Facebook

Медики отмечают увелические количества заболевших по сравнению с предыдущей неделей. Прирост на 8,6% идет в основном за счет взрослого населения.



Показатель заболеваемости составляет 167,93 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 60,2%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Самый высокий показатель в области зарегистрирован в Красноградском районе – 453,62 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Золочевском: 31,68 на 100 тысяч населения.



Госпитализированы 130 человек, из них 96 детей.



С начала эпидемического сезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 395 больных с подозрением на грипп и ОРВИ. Положительные находки обнаружены у 152 человек, из них у 53,9% обнаружен вирус парагриппа, у 38,9% - РС-вирус, у 5,9% - аденовирус и у 1,3% - вирус гриппа типа А(H3).



По состоянию на 11 ноября привито против гриппа 6498 человек, из них 33,5% - это лица из групп риска.



Медики напомнили простые правила, которые помогут защититься от вирусов и простуды:

– Одевайтесь по погоде. Избегать следует не только переохлаждения, но и перегрева.

– Следите за тем, чтобы Ваше питание было сбалансированным, включало овощи, фрукты и зелень, кисломолочные продукты, лук и чеснок. Пейте больше жидкости. Подойдут травяные чаи, морсы, соки.

– Чаще проводите влажную уборку и проветривайте помещение. Обязательно увлажняйте воздух, который высушивают обогреватели. Воздух становится сухим, слизистая носа пересыхает, а это лишает местного иммунитета.

– Избегайте стрессов и обязательно отдыхайте. Больше гуляйте на свежем воздухе и регулярно делайте физические упражнения. Это не только профилактика простуды, но и общее укрепление организма. Не курите, ведь это значительно снижает иммунитет.

– Следите за личной гигиеной. Как можно чаще мойте руки, особенно после посещения мест скопления людей. Вирусы могут передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через посуду и руки.



Однако самым эффективным средством предупреждения гриппа и снижения вреда от эпидемии является вакцинация. На сегодня в Украине прошли регистрацию и разрешены к использованию две вакцины: Ваксигрип ТЕТРА (производства Санофи Пастер, Франция) и Джис Флю (производства Грин Кросс Корпорейшн, Корея).



Помните, грипп опасен своими осложнениями (инфекционно-токсический шок, менингит, вирусная пневмония и др.). Для того, чтобы предотвратить тяжелом течении и развития возможных осложнений, важно своевременно распознать симптомы гриппа и получить адекватное лечение, что возможно лишь при своевременном обращении за медицинской помощью.



Симптомы гриппа, в отличие от простуды, как правило, появляются внезапно и сопровождаются значительным повышением температуры тела до 39 ° С, болью в мышцах и суставах, чувство общей слабости. При первых признаках болезни обязательно обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением.