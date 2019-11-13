13.11.2019 17:02

В Харькове напряженная ситуация по заболеваемости вирусным гепатитом А

С начала года в городе и области зарегистрировано 328 случаев заболевания, в том числе: 233 – среди жителей Харькова, 22 – Харьковского района, 21 – Дергачевского района, 14 – Люботина, 11 – Краснокутского, 7 – Валковского района, 3 – Балаклейского и др.



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В октябре отмечается ухудшение санитарно-эпидемической ситуации по вирусному гепатиту А в организованных коллективах, в частности, среди учащихся общеобразовательной школы № 136, Харьковской специальной школы № 8, Слобожанского регионального центра профессионального образования, Константиновского лицея Краснокутского расовета, Краснокутского профессионального аграрного лицея, Ветеринарного лицея Дергачевского райсовета, Казачелопанского лицея Дергачевского райсовета.

Основной причиной распространения заболеваемости вирусным гепатитом А в настоящее время является контактно-бытовой путь передачи возбудителя.



Перед председателями районных государственных администраций и органами местного самоуправления определены приоритетные задачи по предотвращению возникновения вспышек заболевания, обеспечение проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий на территориях, решение вопросов финансового и материально-технического обеспечения, обеспечения населения и учреждений образования питьевой водой гарантированного качества, соблюдение дезинфекционного режима, проведение вакцинации и иммуноглобулинопрофилактики среди контактных лиц и т.д.



Для установления возможной реализации водного пути передачи в Краснокутском и Дергачевском районах Госпродпобребслужбой организованы внеплановые проверки поселковых советов о состоянии водоснабжения населенных пунктов, где зарегистрированы случаи заболеваний и лабораторные исследования питьевой воды из разных источников водоснабжения. В ходе проверок выявлены нарушения требований Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» и Государственных санитарных правил и норм «Гигиенические требования к воде питьевой предназначенной для потребления человеком».



С целью устранения нарушений санитарного законодательства и по результатам лабораторных исследований питьевой воды выданы предписания об устранении нарушений санитарного законодательства и оштрафованы 4 ответственных лица органов местного самоуправления и предприятия, осуществляющего водоснабжение в Дергачевском районе.



Ситуация по состоянию заболеваемости и организация противоэпидемических мероприятий находится на контроле в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.



Противоэпидемические мероприятия продолжаются.