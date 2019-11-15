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15.11.2019  09:19   

Кори в Харькове нет, – медики

В течение последних 6-ти недель текущего года среди жителей области новых случаев кори не зарегистрировано.


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С начала года в городе и области корью переболели 4521 человек: 3124 взрослых и 1397 детей.

По социальным группам населения распределение больных следующий: неработающие - 30,1%, рабочие транспорта, промпредприятий и другие - 18,6%, работники школ, ДОУ, сельского хозяйства и пищевой промышленности - 1,9%, ученики общеобразовательных школ и школ-интернатов - 15,1%, студенты высших учебных заведений, учащиеся техникумы и ПТУ - 10,3%, неорганизованные дошкольники - 9,7%, служащих - 5,0%, медицинские работники - 4,0%, дети, посещающие дошкольные учебные учреждения - 3,9%, пенсионеры - 0,8%, дети детских домов - 0,6%.

Удельный вес непривитых среди заболевших составил 70,6% - 3191 человек. Еще 459 больных (34,5%) имели только одну прививку, то есть тоже были без иммунной защиты.

Медиуи напоминают: основным средством профилактики кори является вакцинация, которая обеспечивает защиту от болезни. Учреждения здравоохранения области обеспечены в достаточном количестве эффективными вакцинами против кори. Проведение прививок будет способствовать дальнейшей стабилизации эпидемической ситуации в регионе.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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