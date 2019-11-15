15.11.2019 13:09

В Харькове проходит медицинская конференция (ФОТО)

Конгресс «Человек и лекарства» проходит сегодня, 15 ноября, в коворкинге «Fabrica.space» (ул. Благовещенская, 1).



//city.kharkov.ua

В нем принимают участие харьковские врачи, представители Харьковского института медицины и биомедицинских наук, Киевского медицинского университета, Национального института фтизиатрии и пульмонологии, лабораторий и различных компаний медицинской сферы.

Как сообщила основатель конгресса и соучредитель Украинской академии педиатрии Татьяна Голуб, бренд «Человек и лекарства» работает уже более 10 лет по всей Украине и четыре года тесно сотрудничает с Украинской академией педиатрии, которая вошла в Европейскую академию педиатрии.

По ее словам, задача мероприятия - предоставить полезную информацию, которую врачи могут применять на практике. Ежегодно на конференции обсуждаются новые актуальные направления медицинской сферы. Сегодня участники конференции рассмотрят вопросы вакцинопрофилактики, рациональной антибиотикотерапии и антибиотикорезистентности; лечение сахарного диабета; темы аллергии и атопического дерматита. Кроме того, специалист Национального института фтизиатрии и пульмонологии (Киев) проведет тренинг по спирометрии - медикам покажут, как с помощью новых приборов измерять основные показатели функций легких и интерпретировать полученные данные.

«Продолжается реформа, врачи заинтересованы в посещении мероприятий, которые являются частью непрерывного медицинского образования. Сегодня у нас будет работать дискуссионный клуб, и представители разных специальностей будут обсуждать, как предотвратить антибиотикорезистентность. Дерматологи предоставят информацию врачам первичного звена. Важно, когда врач широкого профиля получает знания от узкого специалиста. Мы рассмотрим клинические случаи. То есть можно будет не просто послушать лекцию, но и получить практические навыки», - сообщила Татьяна Голуб.

По завершению мероприятия врачи получат общий сертификат участника, а те, кто посетят тренинг, - дополнительное удостоверение.

«Европа уже давно работает на принципах доказательной медицины, и мы хотим внедрять в Украине реформы и знания, которые используют во всем мире. Мы любим работать с Харьковом, так как врачи отзываются, всегда заинтересованы в новых знаниях, коммуникации с коллегами из других городов. И городской совет способствует проведению таких мероприятий», - сказала Татьяна Голуб.

Заместитель директора Департамента здравоохранения Екатерина Колиушко отметила, что Харьков остается научным центром, и такие конференции очень важны, поскольку дают возможность врачам повышать свою квалификацию.

«Харьков - передовой город по проведению реформы. Очень хорошо работает первичная сеть. И сегодня на конференции есть много врачей первичного звена, которые обсудят актуальные проблемы. Продолжается непрерывное образование врачей, и такие конференции помогают им улучшать знания и умения, что очень важно для всех жителей города», - подчеркнула Екатерина Колиушко.

Отметим, что конференция будет проходить до 16:30. Участие в мероприятии - бесплатное.