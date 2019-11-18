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18.11.2019  16:01   

Простуженных в Харькове стало меньше: статистика

В неделю с 11 по 17 ноября гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 4312 человек, в том числе 2537 детей.


// Facebook

Медики отмечают уменьшение количества заболевших – на 3,5%, в основном за счет взрослого населения.

Показатель заболеваемости составляет 162,11 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 61,6%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Госпитализированы 135 человек, из них 97 детей.

С начала эпидемического сезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 434 больных с подозрением на грипп и ОРВИ. Положительные находки обнаружены у 166 человек, из них у 53,0% обнаружен вирус парагриппа, у 38,9% - РС-вирус, у 6,0% - аденовирус и у 3,0% - вирус гриппа типа А (H3).

По состоянию на 18 ноября привито против гриппа 8149 человек, из них 30,8% - это лица из групп риска.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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