Простуженных в Харькове стало меньше: статистика

В неделю с 11 по 17 ноября гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 4312 человек, в том числе 2537 детей.
Медики отмечают уменьшение количества заболевших – на 3,5%, в основном за счет взрослого населения.
Показатель заболеваемости составляет 162,11 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 61,6%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
Госпитализированы 135 человек, из них 97 детей.
С начала эпидемического сезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 434 больных с подозрением на грипп и ОРВИ. Положительные находки обнаружены у 166 человек, из них у 53,0% обнаружен вирус парагриппа, у 38,9% - РС-вирус, у 6,0% - аденовирус и у 3,0% - вирус гриппа типа А (H3).
По состоянию на 18 ноября привито против гриппа 8149 человек, из них 30,8% - это лица из групп риска.
День способен внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Дайте волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ухудшение видимости до 500 м.
В этот день в 1928 году на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея.
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