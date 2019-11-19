19.11.2019 15:41

Харьковский институт эндокринологии отметил 100-летний юбилей

Торжественное мероприятие по случаю 100-летия Института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН Украины состоялось сегодня, 19 ноября, во Дворце культуры ГУ НП в Харьковской области.



//city.kharkov.ua

Как сообщил директор института, Почетный гражданин Харькова Юрий Караченцев, за годы существования этого медицинского учреждения в его стенах было пролечено около 120 тыс. больных и проведено 53 тыс. операций на эндокринных железах.

«Сегодня мы празднуем 100-летие самоотверженного труда всех поколений сотрудников нашего коллектива, в том числе в тяжелые годы войны, а также 100-летие борьбы за жизнь и здоровье наших пациентов. За эти годы наш институт основал многочисленные научные школы в разных отраслях эндокринологии, которые известны сегодня во всем мире. Среди наших достижений - множество научных разработок и внедрение в фармакологическую промышленность 120 оригинальных лекарственных препаратов, разработанных нашими учеными», - отметил Юрий Караченцев.

Коллектив учреждения поздравили с юбилеем заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, представители Национальной академии наук, а также ученые и врачи-эндокринологи из разных городов Украины и стран мира - США, Китая, Польши, Италии, Бельгии, Узбекистана, Беларуси.

«Это уникальное медицинское учреждение, в стенах которого было сделано огромное количество научных открытий, которые спасли, без преувеличения, половину человечества. Один инсулин, который изобрели в этом институте, чего стоит! И сегодня, как и 100 лет назад, работа этого учреждения направлена на улучшения здоровья людей и продление их жизни. Мы с огромной гордостью и уважением поздравляем весь коллектив института с этим значимым для всех нас событием!» - отметила Светлана Горбунова Рубан.

Вице-мэр вручила лучшим работникам медицинского учреждения почетные грамоты Харьковского городского совета, его исполнительного комитета и Благодарности городского головы.

Также, согласно указу Президента Украины, Орденом княгини Ольги III степени награждена заместитель директора по научной работе Нонна Кравчун, а ряду сотрудников учреждения присвоены почетные звания.

Напомним, медицинское учреждение было основано в Харькове в 1919 году и сегодня является одним из старейших научных эндокринологических заведений на территории бывшего СССР, а его клиника, открытая в 1927 году, - третья в мире после Швейцарского центра и клиники Мейо в США. Отметим, именно в Харькове впервые в СССР началось массовое производство инсулина.

За последние пять лет в институте создано около 50 научно-технических разработок, которые востребованы на мировом рынке, разработано 36 нововведений, внедрены в практику почти 80 новых методов профилактики, диагностики и лечения эндокринных заболеваний, созданы и защищены 200 патентов Украины и 13 международных патентов.