20.11.2019 12:02

В Харькове медики из разных стран обсудят современные методы лечения кожных заболеваний

Научно-практическая конференция «Достижения и перспективы в современной дерматовенерологии: европейский и украинский опыт, взаимодействие науки и практики» состоится 21-22 ноября в Харькове.



://city.kharkov.ua

В мероприятии примут участие около 400 врачей-дерматовенерологов и смежных специалистов (семейные врачи, косметологи, акушеры-гинекологи, урологи) из разных регионов Украины, а также представители дерматологического сообщества Грузии.



В ходе форума медики обсудят современные методы диагностики, лечения хронических дерматозов и внедрение передовых технологий, развитие косметологии в Украине, состояние диагностики и лечения заболеваний, передающихся половым путем, и пр. Отдельной темой участники форума рассмотрят научные достижение в области дерматологии молодых ученых.



Место проведения: 21 ноября – конференц-зал ОСК «Металлист» (ул. Плехановская, 65); 22 ноября – конференц-зал ГУ «Институт дерматологии и венерологии АМН Украины» (ул. Чернышевская, 7/9).