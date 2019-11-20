20.11.2019 13:41

Ученые из разных стран мира обсуждают в Харькове лечение эндокринных заболеваний (ФОТО)

IX Съезд эндокринологов Украины проходит сегодня, 20 ноября, во Дворце культуры Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.



//city.kharkov.ua

Мероприятие посвящено 100-летию Государственного учреждения «Институт проблем эндокринной патологии имени В. Я. Данилевского Национальной академии медицинских наук Украины». В нем принимают участие 450 специалистов из Украины, Беларуси, Китая, США, Италии, Бельгии, Польши и других стран.

На открытии съезда выступил президент НАМН Украины Виталий Цымбалюк.

«Приветствую вас от имени около 16 тысяч ученых, работающих в нашей академии. Девятый съезд проходит в Харькове не случайно. Это связано с годовщиной института, где зародилась отечественная эндокринология. В бурные годы войн и другие сложные периоды были умные люди, которые знали, что наука чрезвычайно важна, потому что самое важное для человека - здоровье», - сказал руководитель академии.

Виталий Цымбалюк отметил, что, в том числе, из-за чернобыльской катастрофы эндокринная патология растет, наблюдается пандемия сахарного диабета. Поэтому цель съезда - рассмотреть и решить актуальные проблемы сегодняшнего дня.

Так, делегаты обсуждают лечение пациентов с сахарным диабетом, экспериментальные исследования профилактики эндокринной патологии, патологию щитовидной железы, современные достижения эндокринологов, технологии гормональной регуляции, действие стволовых клеток, изменения метаболических показателей, детскую эндокринологию и другие темы.

Как сообщил директор Института проблем эндокринной патологии имени В. Я. Данилевского Юрий Караченцев, внимание также уделят распространенным и орфанным (редким) заболеваниям. По итогам съезда будет принята резолюция, которая отразит насущные проблемы отрасли.

«Самое главное - раннее выявление эндокринных заболеваний. По статистике Всемирной организации здравоохранения, в таких странах, как Украина, на каждого человека, у которого выявили заболевание, есть три-пять, которые не знают о своей болезни. Поэтому раннее выявление - основная задача любой дисциплины, в том числе эндокринологии. Этому будет посвящен целый раздел резолюции. Продолжается реформа медицины, и многое зависит от первичного звена. Большая нагрузка ложится на семейных врачей. Они - первая инстанция, куда обращаются люди, и должны правильно понимать, нуждается ли человек в дополнительной диагностике», - отметил Юрий Караченцев.

Он сообщил, что за последние десять лет в институте разработали около ста новых лечебных и диагностических технологий разного применения - патологии щитовидной железы, диабета, ожирения, орфанных заболеваний и пр.

Отметим, что съезд будет проходить до 22 ноября. Вчера по случаю 100-летия института лучшим работникам медицинского учреждения вручили государственные награды и отличия городского совета.