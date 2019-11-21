21.11.2019 14:38

В Харькове обсуждают современные методы лечения кожных и венерических заболеваний

Научно-практическая конференция «Достижения и перспективы в современной дерматовенерологии: европейский и украинский опыт, взаимодействие науки и практики» открылась сегодня, 21 ноября, в конференц-зале ОСК «Металлист».



// city.kharkov.ua

В мероприятии принимают участие около 400 врачей-дерматовенерологов и смежных специалистов (семейные врачи, косметологи, акушеры-гинекологи, урологи) из разных регионов Украины.



В этом году конференция посвящена 95-летию ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины». С юбилеем коллектив медучреждения поздравила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.



«Священный долг государства делать все, чтобы в нашей стране наука развивалась, несмотря ни на что. Чтобы те клиники, которые есть в наших научно-исследовательских институтах, работали и открывали новые методики лечения различных заболеваний. Я желаю нашему институту развития и комфортного существования, с точки зрения и условий труда, и тех исследований, которые они проводят, а также большого уважения от государства и пациентов, которых они лечат», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.



Вице-мэр вручила директору Института дерматологии и венерологии НАМН Украины Янине Кутасевич и его сотрудникам Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета и Благодарности городского головы. Также руководитель учреждения была награждена орденом «Слобожанская слава».



В ходе конференции медики обсудят современные методы диагностики, лечения хронических дерматозов и внедрение передовых технологий, развитие косметологии в Украине, состояние диагностики и лечения заболеваний, передающихся половым путем, и пр.



Среди участников форума - международный гость, заместитель директора «Национального научно-исследовательского центра дерматологии и венерологии» Грузии Олег Квливидзе.



«Я хорошо знаком с работой вашего института. Последний раз был в Харькове 10 лет назад, и с того времени уровень работы учреждения качественно вирос. Сегодня я вижу много молодых и квалифицированных коллег с интересными докладами. В рамках конференции я буду освещать тему заболевания редкими дерматозами, которая сегодня очень актуальна, поскольку доступ лечения к таким пациентам максимально ограничен, и информация о таких заболеваниях у врачей - минимальная», - отметил Олег Квливидзе.



Как сообщил заведующий отделом инфекций, передающихся половым путем, Института дерматологии Глеб Бондаренко, на форуме специалисты презентуют новые методики лечения половых инфекций.



«Мы работаем над тем, чтобы количество подобных заболеваний неуклонно уменьшалось. И нам это удается. Например, за год в Украине зафиксировано 10 тыс. заболеваний сифилисом, и в масштабах страны это немного. Тем не менее, мы разрабатываем новые методы лечения, ведь не секрет, что к антибиотикам по мере их употребления развивается привыкание, поэтому необходимо искать новые препараты для лечения этих заболеваний», - отметил Глеб Бондаренко.



Также участники форума рассмотрят научные достижения в области дерматологии молодых ученых. Завершится научно-практическая конференция 22 ноября.