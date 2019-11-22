Эксперты проверили уровень радиации в Харькове

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 22 ноября уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,10–0,15 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Даже в финансовых и деловых вопросах стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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