25.11.2019 13:04

Российский картофель не прошел санитарный контроль

Около 21 тонны картофеля задержали на таможенном посту.



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Инцидент произошел 19 ноября.

Как сообзщили в Госпродпотребслужбе, на таможенном посту «Харьков-центральный» при проведении фитосанитарного контроля был задержан груз картофеля в количестве 20,86 т, прибывший из Российской Федерации,

У груза отсутствовал фитосанитарный сертификат, что нарушило требования международного стандарта по фитосанитарным мерам.

К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения составлена нотификация.