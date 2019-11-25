Российский картофель не прошел санитарный контроль

Около 21 тонны картофеля задержали на таможенном посту.
Инцидент произошел 19 ноября.
Как сообзщили в Госпродпотребслужбе, на таможенном посту «Харьков-центральный» при проведении фитосанитарного контроля был задержан груз картофеля в количестве 20,86 т, прибывший из Российской Федерации,
У груза отсутствовал фитосанитарный сертификат, что нарушило требования международного стандарта по фитосанитарным мерам.
К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения составлена нотификация.
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