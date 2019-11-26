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26.11.2019  17:06   

Грипп в Харькове: дети испортили статистику медикам

По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось на 9,7%, в основном за счет детского населения.


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Всего в период с 18 по 24 ноября гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харькове и области заболели 4730 человек, из них 2963 ребенка в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости составляет 177,82 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 57,9%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Госпитализированы 146 человек, из них 104 ребенка.

С начала эпидемического сезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 479 больных с подозрением на грипп и ОРВИ. Положительные находки обнаружены у 182 человек (37,9%), из них у 51,6% обнаружен вирус парагриппа, у 38,6% - РС-вирус, у 6,0% - аденовирус и у 3,8% - вирус гриппа типа А.

По состоянию на 25 ноября привито против гриппа 9181 человек, из них 31,4% - это лица из групп риска.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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