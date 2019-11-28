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28.11.2019  10:23   

Бешеный кот напал на человека под Харьковом

Случай бешенства кота зарегистрирован в Циркунах.


// Лапа помощи

26 ноября в селе Циркуны Харьковского района зарегистрирован случай бешенства кота, который подтвержден лабораторно

От больного животного пострадал человек и домашнее животное.

С 27 ноября введен карантина по бешенству на территории с. Циркуны с прилегающими лесными и полевыми массивами.

Специалисты Харьковской районной государственной больницы ветеринарной медицины совместно с органами местного самоуправления проводятся необходимые противоэпизоотические мероприятия, в т.ч. переучет восприимчивых к заболеванию животных и профилактические прививки невакцинированных против бешенства животных, проводится разъяснительная работа среди населения.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  бешенство, кот, харьков, циркуны
 
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