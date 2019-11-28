Бешеный кот напал на человека под Харьковом

Случай бешенства кота зарегистрирован в Циркунах.
26 ноября в селе Циркуны Харьковского района зарегистрирован случай бешенства кота, который подтвержден лабораторно
От больного животного пострадал человек и домашнее животное.
С 27 ноября введен карантина по бешенству на территории с. Циркуны с прилегающими лесными и полевыми массивами.
Специалисты Харьковской районной государственной больницы ветеринарной медицины совместно с органами местного самоуправления проводятся необходимые противоэпизоотические мероприятия, в т.ч. переучет восприимчивых к заболеванию животных и профилактические прививки невакцинированных против бешенства животных, проводится разъяснительная работа среди населения.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Облачная погода продержится весь день. В восточной половине области небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Местами туман, ухудшение видимости до 500 м.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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