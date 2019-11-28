28.11.2019 10:23

Бешеный кот напал на человека под Харьковом

Случай бешенства кота зарегистрирован в Циркунах.



// Лапа помощи

26 ноября в селе Циркуны Харьковского района зарегистрирован случай бешенства кота, который подтвержден лабораторно

От больного животного пострадал человек и домашнее животное.



С 27 ноября введен карантина по бешенству на территории с. Циркуны с прилегающими лесными и полевыми массивами.



Специалисты Харьковской районной государственной больницы ветеринарной медицины совместно с органами местного самоуправления проводятся необходимые противоэпизоотические мероприятия, в т.ч. переучет восприимчивых к заболеванию животных и профилактические прививки невакцинированных против бешенства животных, проводится разъяснительная работа среди населения.