28.11.2019 11:21

Харьковчан атакуют коклюш и менингит

Как отмечают эпидемиологи в региональном лабцентре по сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости коклюшем в 2,6 раза, корью в 9,3 раза, вирусным менингитом на 53,9%, острым вирусным гепатитом В на 8,2%.



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За 10 месяцев 2019 с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в области зарегистрировано 97228 случаев инфекционных заболеваний против 104 883, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 13585 случаев против 11044 (рост на 23,0%).

Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составляет 3,6 против 3,9 в прошлом году.

В разрезе отдельных нозологических форм по сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости коклюшем в 2,6 раза, корью в 9,3 раза, вирусным менингитом на 53,9%, острым вирусным гепатитом В на 8,2%, острым вирусным гепатитом А на 13,1%, эпидемическим паротитом на 3 случая.

Произошло снижение заболеваемости сальмонеллезом на 7,8%, шигеллезом на 11,2%, гастроэнтероколит с установленным возбудителем на 22,9%, иерсиниоз на 5,9%, ротавирусным энтеритом на 59,0%, гастроэнтероколит с неустановленным возбудителем на 21,8 %, туберкулезом на 3,3%, лямблиозом на 22,2%, менингококковой инфекцией на 23,5%, болезнью Лайма на 20,4%, острым вирусным гепатитом С на 8,8%, хроническими вирусными гепатитами: В на - 13 , 8%, С - на 5,9%, острыми респираторными вирусными инфекциями на 10,8%, гриппом 65,9%, малярией на 7 случаев, краснухой на 1 случай. Зарегистрировано 3 случая лептоспироза.

Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, листериоза, столбняка, сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии, ГЛПС, орнитоза.

Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) является заболеваемость воздушно-капельные инфекции (за счет роста заболеваемости корью), удельный вес которых составляет 39,0%.

Туберкулез органов дыхания диагностирован у 773 человек, в структуре заболевших дети составляют 4,3%.