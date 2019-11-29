В Региональном перинатальном центре появилось оборудование для спасения малышей, переживших гипоксию

Система для тотальной гипотермии позволяет предотвратить гибель клеток мозга у младенцев, которые пережили удушье или гипоксию при родах.
До сих пор подобного аппарата в Харькове не было, сообщили в Центре.
«Этот прибор полностью автоматический, не зависит от действий медицинского персонала. Врач должен задать определенную программу в соответствии с состоянием ребенка, его весом. Дальше аппарат будет автоматически трое суток поддерживать ребенка в состоянии охлаждения, а затем в течение 12 часов очень медленно и правильно его согревать. Эта процедура обеспечивает снижение инвалидизации до 50% у детей, которые при родах перенесли тяжелую асфиксию или гипоксию. На сегодня это основная причина смертности детей до года во многих странах мира», - рассказала руководитель Харьковского регионального перинатального центра Ирина Кондратова.
Она отметила, что такая процедура – единственное, что может реально помочь ребенку, пережившему нехватку кислорода. Никаких лекарств, которые могли бы предотвратить гибель клеток мозга в подобной ситуации, не существует.
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