Эпидемпорог не превышен.
В период с 25 ноября по 1 декабря гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 5169 человек, из них 3435 детей в возрасте до 17 лет.
По сравнению с предыдущей неделей произошло увеличение количества заболевших на 9,3%, в основном за счет детского населения.
Показатель заболеваемости составляет 194,33 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 54,0%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
Из числа заболевших детей удельный вес организованных составляет 85,3%, из них 62,2% - дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 28,5% - дошкольные учебные заведения.
Самый высокий показатель заболеваемости в области зарегистрировано в Дергачевском районе - 491,70 на 100 тыс. Населения, самый низкий - в Золочевском - 43,56 на 100 тыс. Населения.
Госпитализированы 150 человек, из них 106 детей (70,7%).
С начала эпидемического сезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 515 больных с подозрением на грипп и ОРВИ. Положительные находки обнаружены у 194 человек (37,7%), из них у 49,5% выявлен вирус парагриппа, у 39,7% - РС-вирус, у 6,2% - аденовирус и у 4,6% - вирус гриппа типа А.
По состоянию на 2 декабря привито против гриппа 9932 человек, из них 33,3% - это лица из групп риска.
Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Погода резко испортится: синоптики грозят снегопадом ночью, метелью с мокрым снегом утром, гололедом.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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