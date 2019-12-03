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03.12.2019  15:01   

От переохлаждения у мужчины остановилось сердце

В первые дни зимы медиков вызвали на холодовую травму.


// timeua.info

2 декабря в 18:19 в службу «103» поступил уличный вызов по поводу переохлаждения.

На вызов прибыла ближайшая бригада скорой помощи.

Медици обнаружили мужчину 60 лет с переохлаждением.

Во время транспортировки у пациента произошла остановка сердца, успешно проведено сердечно-легочную реанимацию.

Мужчину доставили в реанимационное отделение городской больницы скорой и неотложной помощи.

Источник:   Центр экстренной медпомощи
 Тэги:  скорая, медицина катастроф, харьков
 
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