В первые дни зимы медиков вызвали на холодовую травму.
2 декабря в 18:19 в службу «103» поступил уличный вызов по поводу переохлаждения.
На вызов прибыла ближайшая бригада скорой помощи.
Медици обнаружили мужчину 60 лет с переохлаждением.
Во время транспортировки у пациента произошла остановка сердца, успешно проведено сердечно-легочную реанимацию.
Мужчину доставили в реанимационное отделение городской больницы скорой и неотложной помощи.
Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Погода резко испортится: синоптики грозят снегопадом ночью, метелью с мокрым снегом утром, гололедом.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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