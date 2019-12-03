Картошку из Казахстана не пустили в Харьков

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 3 декабря Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 4 декабря В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.