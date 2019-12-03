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03.12.2019  16:32   

Картошку из Казахстана не пустили в Харьков

У груза не оказалось фитосертификата.


// Укринформ

28 ноября в пункте пропуска «Гоптовка» при проведении фитосанитарного контроля импортного груза – 21 тонны свежего кортофеля, прибывшего из Казахстана, – выяснилось, что на груз отсутствет фитосанитарный сертификат. Это является нарушением требований Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам».

К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения составлена нотификация.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  госпродпотребслужба, картофель, таможня, гоптовка, харьков
 
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