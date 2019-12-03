Картошку из Казахстана не пустили в Харьков

У груза не оказалось фитосертификата.
28 ноября в пункте пропуска «Гоптовка» при проведении фитосанитарного контроля импортного груза – 21 тонны свежего кортофеля, прибывшего из Казахстана, – выяснилось, что на груз отсутствет фитосанитарный сертификат. Это является нарушением требований Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам».
К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения составлена нотификация.
Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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