06.12.2019 18:33

Есть ли корь в Харькове, рассказали медики

За 48 неделю текущего года среди жителей области случаев кори не зарегистрировано.

С начала года по состоянию на 4 декабря зарегистрировано 4522 больных. Подавляющее большинство заболевших - взрослые (3125 человек - 69,1%), удельный вес детей - 30,9% (1397 человек).



По социальным группам населения распределение больных следующий: неработающие - 30,1%, рабочие транспорта, промпредприятий и другие - 18,6%, работники школ, ДОУ, сельского хозяйства и пищевой промышленности - 1,9%, учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов - 15,1%, студенты высших учебных заведений, учащиеся техникумов и ПТУ - 10,3%, неорганизованные дошкольники - 9,7%, служащие - 5,0%, медицинские работники - 4,0%, дети, посещающие дошкольные учебные учреждения - 3,9%, пенсионеры - 0,8%, дети детских домов - 0,6%.



Удельный вес привитых среди заболевших составила 70,6% - 3192 человека, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках - 92,4% (2951 больной). Анализ заболеваемости привитых (1330 человек) показал, что 459 больных (34,5%) имеют только одну прививку, то есть также не иммунной защиты.



Новых вспышек кори не зарегистрировано.



Специалисты напоминают: основным средством профилактики кори является вакцинация, которая обеспечивает защиту от болезни. Учреждения здравоохранения области обеспечены в достаточном количестве эффективными вакцинами против кори. Проведение прививок будет способствовать дальнейшей стабилизации эпидемической ситуации в регионе.