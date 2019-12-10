Грипп в Харькове: статистика

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий, но медики прогнозируют рост количества заболевших.
В период со 2 по 8 декабря гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харькове и области заболело 5204 человека, из них 3426 детей в возрасте до 17 лет.
Показатель заболеваемости составляет 195,64 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 53,7%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
Из числа заболевших детей удельный вес организованных составляет 84,3%, из них 66,8% - дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 26,0% - дошкольные учебные заведения.
Самый высокий показатель заболеваемости в области зарегистрировано в Нововодолажском районе - 484,89 на 100 тыс. Населения, самый низкий - в Золочевском - 43,56 на 100 тыс. Населения.
Госпитализированы 136 человек, из них 97 детей.
С начала эпидемического сезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 565 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные находки обнаружены у 213 человек. У 13 человек выявлены вирусы гриппа, из них у 7 человек – вирус гриппа типа А (H3), у 4 – вирус гриппа типа А нетипичній и у 2 – вирус гриппа типа В. У 47,9% больных выявлен вирус парагриппа, у 39,0% – РС-вирус и у 7,0% - аденовирус.
Совместная циркуляция вирусов гриппа и вирусов респираторной группы дают основания прогнозировать дальнейший рост количества больных и эпидемическое распространение вирусов гриппа на территории области.
По состоянию на 9 денкабря привито против гриппа 10328 человек, из них 33,6% - это лица из групп риска.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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