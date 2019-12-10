10.12.2019 10:29

Арабское масло оказалось с подвохом

Госпродпотребслужба принимает меры к изъятию продукта с реализации.



// unitedfoods.ae

В экспортируемом из Объединенных Арабских Емиратов (производитель United Foods Company) растительном жире выявлены глицидиловые эфиры.

Об этом ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области проинформировала система RASFF (Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах и ​​корма). Эторто продукт поступил в стране ЕС через Нидерланды и Германию (импортер Tema Fine Foods BV). Есть информациыя, что один из закупщиков проживает вХарькове.

Сейчас ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области принимаются необходимые меры по недопущению реализации опасных соединений.



Потребителей предупреждают: в случае приобретения продукции (растительных жиров), производителем которых является United Foods Company, необходимо проинформировать об этом ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.