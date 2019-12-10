Главная Новости Медицина Арабское масло оказалось с подвохом
10.12.2019  10:29   

Арабское масло оказалось с подвохом

Госпродпотребслужба принимает меры к изъятию продукта с реализации.


// unitedfoods.ae

В экспортируемом из Объединенных Арабских Емиратов (производитель United Foods Company) растительном жире выявлены глицидиловые эфиры.

Об этом ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области проинформировала система RASFF (Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах и ​​корма). Эторто продукт поступил в стране ЕС через Нидерланды и Германию (импортер Tema Fine Foods BV). Есть информациыя, что один из закупщиков проживает вХарькове.

Сейчас ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области принимаются необходимые меры по недопущению реализации опасных соединений.

Потребителей предупреждают: в случае приобретения продукции (растительных жиров), производителем которых является United Foods Company, необходимо проинформировать об этом ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  госпродпотребслужба, реализация, масло, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.12 Медицина Картошку из Казахстана не пустили в Харьков 25.11 Медицина Российский картофель не прошел санитарный контроль 07.06 Власть В Песочине разогнали стихийные рынки
 
 

Видео

В харьковской подземке начнут внедрять оплату за проезд банковскими картами
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 