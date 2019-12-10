Арабское масло оказалось с подвохом

Госпродпотребслужба принимает меры к изъятию продукта с реализации.
В экспортируемом из Объединенных Арабских Емиратов (производитель United Foods Company) растительном жире выявлены глицидиловые эфиры.
Об этом ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области проинформировала система RASFF (Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах и корма). Эторто продукт поступил в стране ЕС через Нидерланды и Германию (импортер Tema Fine Foods BV). Есть информациыя, что один из закупщиков проживает вХарькове.
Сейчас ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области принимаются необходимые меры по недопущению реализации опасных соединений.
Потребителей предупреждают: в случае приобретения продукции (растительных жиров), производителем которых является United Foods Company, необходимо проинформировать об этом ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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