11.12.2019 19:19

На Харьковщине проверили цены на «доступные лекарства»

Специалисты проверили соблюдение норм в Харьковской области на регулируемые цены на лекарственные средства, которые участвуют в госпрограмме



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О проверке сообщили в ГУ Держпродспоживслужбы в Харьковской области.

По данным управления, специалисты проанализировали размеры предельных оптово-отпускных, закупочных и фактических розничных цен, а также размеры оптово-отпускных и торговых надбавок.

В ноябре была разработана информация от 448 аптечных учреждений, проанализировано более 79 700 цен.

Нарушений не установлено.