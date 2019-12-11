На Харьковщине проверили цены на «доступные лекарства»

Специалисты проверили соблюдение норм в Харьковской области на регулируемые цены на лекарственные средства, которые участвуют в госпрограмме
О проверке сообщили в ГУ Держпродспоживслужбы в Харьковской области.
По данным управления, специалисты проанализировали размеры предельных оптово-отпускных, закупочных и фактических розничных цен, а также размеры оптово-отпускных и торговых надбавок.
В ноябре была разработана информация от 448 аптечных учреждений, проанализировано более 79 700 цен.
Нарушений не установлено.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.
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