12.12.2019 19:09

Геннадий Кернес открыл диагностический центр с МРТ последнего образца (ФОТО)

Третий «Европейский радиологический центр» открыли сегодня, 12 декабря, на базе Городской студенческой больницы.



://city.kharkov.ua/

Еще два центра работают на базе больниц №7 и 8. Для нового диагностического центра приобрели современное дорогостоящее оборудование - магнитно-резонансный томограф и спиральный рентгеновский компьютерный томограф последнего образца производства компании «SIEMENS» (Германия). Центр открыли при поддержке зарубежного бизнес-партнера - ООО «Продиагностик центр».

В ходе открытия Харьковский городской голова Геннадий Кернес и директор Европейского радиологического центра Марина Овчинникова подписали договор социального партнерства, благодаря которому ежегодно 240 харьковчан смогут проходить обследование в центре бесплатно, за счет средств городского бюджета.

«Мы сотрудничаем с центром не первый год. Могу только поблагодарить от людей, которые получают квалифицированную помощь. Техника дорогая, но незаменимая. Она дает возможность поставить быстрый и точный диагноз и значит - вылечить людей. Это возможность для врачей использовать все свои знания и опыт. Выбор студенческой больницы - тоже закономерный. Ребята со всей Украины и многих стран мира получают образование в наших вузах, думаю, качественной должна быть и медицинская помощь для них», - сказал городской голова.

Главный врач Городской студенческой больницы Марина Бакуменко отметила, что поскольку большинство декларантов больницы – студенты, бесплатную диагностику в центре смогут пройти учащиеся-сироты, у которых нет одного из родителей, дети с инвалидностью, учащиеся других льготных категорий и пациенты, у которые нет возможности оплатить обследование. По ее словам, раньше пройти диагностику на подобном оборудовании можно было только за границей.



«Благодаря УЗИ с эластографией можно видеть не только образование, но и ткань, из которой оно состоит. У МРТ последнего образца 2019 года 48 компьютерных программ. Это оборудование - лучшее не только в Харькове, Украине, но и в Европе. Его возможности потрясают. Но важно не просто иметь изображение, но и уметь его трактовать. Все специалисты, которые будут трактовать данные, получили образование за рубежом и обучены работать с таким оборудованием», - сообщила Марина Бакуменко.



Отметим, что благодаря социальному партнерству в трех филиалах «Европейского радиологического центра» ежегодно проводят около 540 бесплатных обследований.

Об открытии нового диагностического центра городской голова также сообщил в своем Telegram-канале.