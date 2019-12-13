13.12.2019 10:54

В харьковской неотложке отремонтировали лабораторию (ФОТО)

Ремонт биохимического отдела клинико-диагностической лаборатории был проведен при поддержке Немецкой федеральной компании «GIZ Украина» в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. А. И. Мещанинова.



// city.kharkov.ua

Представители компании 12 декабря посетили медицинское учреждение и проинспектировали качество выполненных работ. Менеджер проекта Рене фон Прондзински сообщил, что в 2019 году компания «GIZ Украина» выделила 600 тыс. грн на поддержку сферы здравоохранения.

«Мы приняли решение провести ремонт в данной лаборатории. Это, на мой взгляд, была удачная инвестиция. Также мы поддерживаем в Украине и другие направления, такие как энергоэффективность, децентрализация и прочие», - отметил представитель «GIZ Украина».



По словам заместителя главного врача медучреждения Елены Полещук, ежегодно в лаборатории больницы делают анализы от 40 до 60 тыс. пациентов, и возникла острая необходимость ее обновления.





В свою очередь директор Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями Ольга Демьяненко отметила, что немецкая компания уже многие годы поддерживает большое количество инициатив городского совета. В частности, за средства «GIZ Украина» был проведен капитальный ремонт Центра реинтеграции для бездомных лиц.



«Хочу поблагодарить наших немецких партнеров. С помощью компании «GIZ» в Харькове в очередной раз реализован важный проект – обновление лаборатории, в которой прошли ремонтно-восстановительные работы. Я надеюсь, что мы продолжим работать на благо Харькова», - подчеркнула Ольга Демьяненко.





Отметим, ремонт проводился в рамках проекта «Развитие социальной инфраструктуры Украины в связи с увеличением количества внутренне перемещенных лиц», который третий год реализуется в Харькове. Его действие направлено на социальное развитие города и медицинской сферы. В рамках проекта также удалось обновить Центр культуры Киевского района.





Справка. Городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи №4 им. проф. А. И. Мещанинова - многопрофильное медучреждение, стационар которого рассчитан на 1 тыс. мест. В его состав входят отделения интенсивной терапии, отделение политравмы, хирургические, травматологические, нейрохирургическое, урологическое, гинекологическое, ожоговое, стоматологическое, неврологическое, терапевтические, нефрологическое и кардиологическое отделения. На базе отделений работают городские центры малоинвазивной хирургии, детской нейрохирургии, челюстно-лицевой и реконструктивной хирургии и др.