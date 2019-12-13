Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Секрет успеха прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Звезды обещают хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Выходные нас «порадуют» осадками: дождем или мокрым снегом – зависит от времени суток.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
влажн.:
давл.:
ветер: