Главная Новости Медицина Грипп в Харькове: потеплело – и болеть стали меньше
17.12.2019  15:02   

Грипп в Харькове: потеплело – и болеть стали меньше

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело почти 2,0% населения области - 50868 человек, из них дети до 17 лет - 31774 человека.


//zik.ua

На 50-й неделе 2019 года, с 9 по 15 декабря, гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харькове и области заболело 4903 человека, из них 3248 детей в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших на 5,8%, как за счет детского населения, так и взрослого.

Показатель заболеваемости составляет 184,33 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 56,3%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Госпитализированы 145 человек, из них 112 детей.

С начала эпидемического сезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 611 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные находки обнаружены у 229 человек. У 14 человек выявлены вирусы гриппа, из них у 7 человек – вирус гриппа типа А (H3), у 5 – вирус гриппа типа А нетипичный и у двоих – вирус гриппа типа В. У 46,7% больных выявлен вирус парагриппа, у 39,3% - РС-вирус и у 7,9% - аденовирус.

По состоянию на 16 декабря привито против гриппа 10619 человек, из них 34,1% - это лица из групп риска.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
10.12 Медицина Грипп в Харькове: статистика 03.12 Медицина Школьники все чаще болеют ОРВИ 26.11 Медицина Грипп в Харькове: дети испортили статистику медикам
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 