17.12.2019 15:02

Грипп в Харькове: потеплело – и болеть стали меньше

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело почти 2,0% населения области - 50868 человек, из них дети до 17 лет - 31774 человека.



//zik.ua

На 50-й неделе 2019 года, с 9 по 15 декабря, гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харькове и области заболело 4903 человека, из них 3248 детей в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших на 5,8%, как за счет детского населения, так и взрослого.

Показатель заболеваемости составляет 184,33 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 56,3%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 145 человек, из них 112 детей.



С начала эпидемического сезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 611 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные находки обнаружены у 229 человек. У 14 человек выявлены вирусы гриппа, из них у 7 человек – вирус гриппа типа А (H3), у 5 – вирус гриппа типа А нетипичный и у двоих – вирус гриппа типа В. У 46,7% больных выявлен вирус парагриппа, у 39,3% - РС-вирус и у 7,9% - аденовирус.



По состоянию на 16 декабря привито против гриппа 10619 человек, из них 34,1% - это лица из групп риска.