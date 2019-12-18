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18.12.2019  16:31   

Три вспышки вирусного гепатита зафиксировали на Харьковщине

Таковы данные медиков с октября 2019 года и по сеголняшний день.


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Вспышки вирусного гепатита А зарегистрированы среди жителей Дергачевского района, Краснокутского района и в г. Харькове. Во время вспышек всего заболело 29 человек, в т.ч. 19 детей.

С целью установления причин и условий возникновения и распространения вирусного гепатита А по каждому случаю проведено эпидрасследование.

По результатам эпидрасследования установлено, что большинство больных контактировали с ранее заболевшими родственниками. Основной причиной распространения вирусного гепатита А и возникновения вспышек является несоблюдение элементарных правил личной гигиены членами семей, вследствие чего реализовался контактно-бытовой путь передачи возбудителя, то есть через бытовые вещи и тому подобное.

Вспышки вирусного гепатита А среди жителей Дергачевского района и г. Харькове ликвидированы, противоэпидемические мероприятия в учреждениях и среди жителей Краснокутского района продолжаются.

Ситуация по состоянию заболеваемости и организация противоэпидемических мероприятий находится на контроле в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

С целью профилактики вирусного гепатита А необходимо выполнять следующие рекомендации:
– перед приготовлением пищи, ее приемом, после посещения уборной обязательно мыть руки с мылом проточной водой;
– не использовать для питья, приготовления пищи и мытья посуды воду из незнакомых источников водоснабжения;
– воду из децентрализованных источников (колодцев, копанок и т.п.) перед употреблением следует кипятить не менее 10 мин;
– не употреблять продукты, приобретенные на стихийных рынках;
– тщательно мыть перед употреблением сырые овощи и фрукты кипяченой водой;
– разливное молоко надо обязательно кипятить;
– придерживаться технологического (температурного) режима приготовления пищи.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  гепатит, вспышка, харьков
 
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