Три вспышки вирусного гепатита зафиксировали на Харьковщине

Таковы данные медиков с октября 2019 года и по сеголняшний день.
Вспышки вирусного гепатита А зарегистрированы среди жителей Дергачевского района, Краснокутского района и в г. Харькове. Во время вспышек всего заболело 29 человек, в т.ч. 19 детей.
С целью установления причин и условий возникновения и распространения вирусного гепатита А по каждому случаю проведено эпидрасследование.
По результатам эпидрасследования установлено, что большинство больных контактировали с ранее заболевшими родственниками. Основной причиной распространения вирусного гепатита А и возникновения вспышек является несоблюдение элементарных правил личной гигиены членами семей, вследствие чего реализовался контактно-бытовой путь передачи возбудителя, то есть через бытовые вещи и тому подобное.
Вспышки вирусного гепатита А среди жителей Дергачевского района и г. Харькове ликвидированы, противоэпидемические мероприятия в учреждениях и среди жителей Краснокутского района продолжаются.
Ситуация по состоянию заболеваемости и организация противоэпидемических мероприятий находится на контроле в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
С целью профилактики вирусного гепатита А необходимо выполнять следующие рекомендации:
– перед приготовлением пищи, ее приемом, после посещения уборной обязательно мыть руки с мылом проточной водой;
– не использовать для питья, приготовления пищи и мытья посуды воду из незнакомых источников водоснабжения;
– воду из децентрализованных источников (колодцев, копанок и т.п.) перед употреблением следует кипятить не менее 10 мин;
– не употреблять продукты, приобретенные на стихийных рынках;
– тщательно мыть перед употреблением сырые овощи и фрукты кипяченой водой;
– разливное молоко надо обязательно кипятить;
– придерживаться технологического (температурного) режима приготовления пищи.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: