22.12.2019 14:39

Обстановку с гриппом в Харькове рассмотрели на комиссии по чрезвычайным ситуациям

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями по городу Харькову снизился почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Об этом на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил заведующий Харьковского городского филиала Государственного учреждения «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Чегодайкин.

По его словам, в 2018 году в декабре было зафиксировано около 54 тыс. больных, в этот период 2019-го года - 26 тыс. заболевших. С начала эпидсезона было зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом. Он также отметил, что в эпидсезоне 2019-2020 гг. ожидается циркуляция вирусов гриппа типа «Брисбен», «Канзас» и «Колорадо».



Начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в г. Харькове ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Ирина Зубкова отметила, что, несмотря на то, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает эпидпорог по Украине, 18 декабря был зарегистрирован один случай заболевания гриппом В у ученика кадетского корпуса. Кроме того, сегодня поступило еще одно сообщение о заболевании.



По ее словам, чтобы эти случаи не привели к распространению гриппа среди харьковчан, нужно выполнить все профилактические меры. На эпидсезон 2019-2020 гг. запланировано привить 42 тыс. 158 человек, из них - 1608 медицинских работников (из них привиты 402), 1742 работника учебных заведений (привиты 205). Как сообщила Ирина Зубкова, по прогнозам Центра общественного здоровья, в этом эпидсезоне ожидаются две волны повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ - в конце декабря и в конце января - начале февраля.



В ходе заседания директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат сообщил, что в Харькове постоянно выполняется комплекс мероприятий по профилактике и борьбы с гриппом и ОРВИ. С 1 октября проводится ежедневный мониторинг заболевших. В аптечной сети города есть вакцины «Ваксигрипп» (Франция) и «ДжиСи Флю» (Корея), и лечебные учреждения готовы к вакцинации населения. Также директор департамента отметил, что из городского бюджета предусмотрены средства на антибактериальные и дезинфицирующие средства. С целью предупреждения распространения гриппа и ОРВИ для проведения дозорного эпидемиологического надзора определены городская поликлиника №11 и детская поликлиника №13.