Воду, которую пьют харьковчане, проверили на радиацию

Харьковский областной центр лабораторных исследований подвел итоги результатов радиационного контроля воды открытых водоемов в 2019 году.
В Центре отметили, что количество природных радионуклидов, которые присутствуют в поверхностных водах, зависит и меняется от природных факторов и может повышаться вследствие сбросов и выбросов промышленных предприятий, минеральных удобрений, радиационных аварий.
Учитывая, что река Северский Донец используется в качестве источника питьевого водоснабжения для жителей г. Харькова, радиационный контроль за состоянием воды осуществляется ежемесячно.
По результатам мониторинговых исследований воды из реки Северский Донец, проведенных в 2019 году, удельная активность 137Cs в воде не превышала допустимый уровень 2 Бк/л, установленный для питьевого водоснабжения Государственным гигиеническим нормативом «Допустимые уровни содержания радионуклидов 137Cs и 90Sr в продуктах питания и воде».
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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