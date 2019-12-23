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23.12.2019  14:11   

Воду, которую пьют харьковчане, проверили на радиацию

Харьковский областной центр лабораторных исследований подвел итоги результатов радиационного контроля воды открытых водоемов в 2019 году.


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В Центре отметили, что количество природных радионуклидов, которые присутствуют в поверхностных водах, зависит и меняется от природных факторов и может повышаться вследствие сбросов и выбросов промышленных предприятий, минеральных удобрений, радиационных аварий.

Учитывая, что река Северский Донец используется в качестве источника питьевого водоснабжения для жителей г. Харькова, радиационный контроль за состоянием воды осуществляется ежемесячно.

По результатам мониторинговых исследований воды из реки Северский Донец, проведенных в 2019 году, удельная активность 137Cs в воде не превышала допустимый уровень 2 Бк/л, установленный для питьевого водоснабжения Государственным гигиеническим нормативом «Допустимые уровни содержания радионуклидов 137Cs и 90Sr в продуктах питания и воде».

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  вода, радиация, харьков
 
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