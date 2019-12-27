Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

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Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 27 декабря День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 27 декабря Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Дождь будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится.