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27.12.2019  15:10   

Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.


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По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 27 декабря уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,11–0,14 мкЗв/ч.

Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, харьков
 
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