Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 27 декабря уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,11–0,14 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Дождь будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
влажн.:
давл.:
ветер: